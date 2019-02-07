قائد الجيش بحث مع بانو بالأوضاع العامة في البلاد

التقى قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، في مكتبه في ​اليرزة​، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أنطوان بانو​. وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. من ثمّ، التقى الفنان ​ميشال ألفتريادس​، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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