سلام: مقبلون على ورشة كبيرة تتطلب جهدا وعطاء من الجميع بعيداً عن المناكفات

لفت رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​تمام سلام​ بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ إلى أن "لقائي اليوم مع بري يأتي في سياق التطورات الايجابية التي تشهدها الساحة اليوم خصوصاً في ما يتعلق بالحكومة ​الجديدة​ والدور المطلوب لمواكبة كل الاستحقاقات"، مشيراً إلى أن "الجميع .يعلم انه في الاشهر الماضية كان هناك تعثراً وتراجعاً وقد رمينا ذلك وراء ظهرنا".

وأكد "اننا مقبلون على ورشة كبيرة تتطلب جهداً وعطاء من الجميع بعيداً عن المناكفات والحساسيات والصغائر و​لبنان​ بحاجة الى كل جهد من كل الناس فكيف من الحكومة ومن ​المجلس النيابي​، من هنا مناشدتي للجميع من اجل المضي في مسيرة التعاون ومسيرة التعاضد لاعطاء البلد ما يستحق من ثقة، فالثقة فقدت منذ زمن وثمنها غال جداً اقتصادياً ومالياً ومعنوياً".

وشدد على أنه "يجب ان يكون هناك مجلس وزراء فاعل متضامن لاتخاذ المواقف في مواجهة كل ذلك وان يكون التعاون ايضاً شاملاً بين الوزراء في كافة القضايا وان تكون المساءلة والمحاسبة من قبل السلطة التشريعية لاغناء المسيرة واعطاء كل موضوع ما يستحق من عناية لتأتي النتائج فيها خير للبنان واللبنانيين".