رئيس حكومة إيطاليا تفقد كتيبة بلاده: ايطاليا ملتزمة بلبنان

تفقد رئيس ​حكومة​ ​إيطاليا​ ​جوزيبي كونتي​ مقر ​الكتيبة الإيطالية​ العاملة في إطار قوة ​الامم المتحدة​ المؤقتة "​اليونيفيل​" في مقرها الرئيسي في شمع والمؤلفة حالياً من ​اللواء​ "غاريبالدي" وكان في استقبالهم قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ديوداتو آبانيارا وطاقمه.

ولدى وصول كونتي الى ​الجنوب​ برفقة سفير إيطاليا في ​لبنان​ ​ماسيمو ماروتي​ ورئيس البعثة والقائد العام لليونيفيل اللواء ستيفانو دل كول، اقيم حفل استقبال رسمي في الباحة الرئيسية ثم استمع من دل كول وآبانيارا عن شرح مفصل عن الوضع في منطقة جنوب الليطاني وعن طبيعة العمل والمهمة الموكلة لجنود حفظ السلام الايطاليين لاسيما التعاون الوثيق مع ​الجيش اللبناني​ والجهود في سبيل استتباب الامن والاستقرار في منطقة عملهم واضافة الى دعم السلطات المحلية والسكان المحليين عبر الإنجازات الكبيرة لمكتب التعاون المدني العسكري الإيطالي.

ووجه كونتي باسم حكومة وشعب إيطاليا التحية للجنود الإيطاليين، مثنياً على "العمل الممتاز والجهود الجبارة في سبيل خدمة السلام في ​جنوب لبنان​"، معرباً عن "فخره وسعادته بأداء القبعات الزرق الايطاليين وعملهم اليومي وفقاً لقرار ​الأمم المتحدة​ 1701 واحترام عادات وتقاليد وثقافة ​الشعب اللبناني​".

وأكد "التزام إيطاليا في لبنان التي تعدّ اول شريك أوروبي والثاني في ​العالم​، مما جعلها مصدر ثقة متجددة للمجتمع الدولي الذي أولاها من جديد قيادة بعثة السلام المهمة والمعقدة في لبنان".