الغريب: نستفيد من خبرة "حزب الله" لمقاربة ملف النازحين

أكد وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ أنه "نظرا ل​حساسية​ في ملف النازحين، فإننا نستفيد من خبرة "​حزب الله​" لمقاربة ملف النازحين"، مشيراً إلى أن "ملف النازحين ملف وطني وكياني ووجودي بامتياز".

وبعد لقاء مسؤول ملف النازحين في "حزب الله" النائب السابق ​نوار الساحلي​ في خلدة، أوضح الغريب "أننا أصرينا في ​البيان الوزاري​ على إخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية لما له من انعكاس على المستويات الامنية والاقتصادية"، مشيراً إلى أن "هذا الملف فيه مصلحة للدولتين اللبنانية والسورية".

ولفت إلى "أننا نتمنى أن يكون لدينا رؤيا موحدة لحل ملف النازحين وهذا الملف لن يحل إذا لم يكن هناك تنسيق وتواصل مع ​الدولة السورية​"، معلناً أنه "فور استلام الوزارة سيكون هناك تنسيق مع المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​".