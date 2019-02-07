أفيوني: كلنا في الحكومة مسؤولون معاً عن تحقيق نتائج ملموسة

أشار وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات ​عادل أفيوني​في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "بعد اقل من أسبوع على تشكيل ​الحكومة​ تم إنجاز و إقرار ​البيان الوزاري​ في ​مجلس الوزراء​ اليوم وهذا خير دليل على تصميم حكومة الى العمل على إطلاق ورشة الإصلاح في اسرع وقت وعلى معالجة أولويات المواطن اللبناني. كلنا في الحكومة مسؤولون معاً عن تحقيق نتائج ملموسة وفي اسرع وقت".

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