السفير الفلسطيني في لبنان يلتقي اسامة سعد وسفيرة النروج

التقى السفير الفلسطيني في ​لبنان​ ​اشرف دبور​ النائب ​اسامة سعد​، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الفلسطينية العامة والتأكيد على مواقف الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ والقيادة الفلسطيينة و​الشعب الفلسطيني​ في التصدي للمشاريع التي تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني.

وتم بحث اوضاع ​المخيمات الفلسطينية​ في لبنان وضرورة تخفيف معاناة ابناء شعبنا الذي يعاني من ظروف معيشية وحياتية صعبة، من خلال اقرار المراسيم التطبيقية للقوانين التي اقرت في ​البرلمان اللبناني​ حول حق العمل.

كما التقى دبور سفيرة ​النروج​ في لبنان ليني ليند بحضور نائب رئيس البعثة اولي دنستاد.

وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع في ​الاراضي الفلسطينية​ المحتلة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية و​المسيحية​ بخاصة في ​مدينة القدس​.

وتم البحث في اوضاع ​اللاجئين الفلسطينيين​ في لبنان وسبل تحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية الصعبة، وضرورة استمرار ​الدول المانحة​ بتقديم الاموال اللازمة للاونروا كي تستطيع الاستمرار في القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه ابناء شعبنا اللاجئ، وضرورة العمل على استكمال التمويل لانهاء ما تبقى من اعادة اعمار ​مخيم نهر البارد​.