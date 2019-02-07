التقى عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون أبي رميا رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي الى لبنان السفيرة كريستينا لاسن وجرى خلال اللقاء عرض لمجالات التعاون مع الاتحاد الاوروبي، إضافة الى البرامج التنموية التي يقوم الاتحاد الاوروبي بتنفيذها في مجالات التنمية والبيئة والشباب.
كما التقى ابي رميا المنسق المقيم للانشطة العملانية التنموية لمنظمة الامم المتحدة في لبنان ونائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السيد فيليب لازاريني حيث استعرض معه عمل المنظمة ومختلف البرامج التنموية التي تنفذها في لبنان.
وكان ابي رميا قد تمنى خلال لقائه مع كل من لاسن ولازاريني زيادة الدعم التي تقدمه المؤسسات الدولية للشباب اللبناني من خلال تعزيز البرامج التنفيذية التي من شانها دعم الشباب اللبناني وتثبيته في لبنان.
--
كانت هذه تفاصيل خبر أبي رميا التقى لاسن ولازاريني: لزيادة الدعم للشباب اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.