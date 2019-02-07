نقلت قناة "العربية" عن جنرال أميركي تأكيده "استعداد الولايات المتحدة لحماية الدبلوماسيين الأميركيين في فنزويلا إن استلزم الأمر".
يذكر أن الرئيس الفنزويلي كان قد أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب دعمها لرئيس البرلمان خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد.
فيما أعلنت كل من روسيا وإيران والصين والمكسيك والأوروغواي والجيش الفنزويلي عن دعمهم لمادورو كرئيس شرعي للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر جنرال أميركي: مستعدون لحماية الدبلوماسيين الأميركيين بفنزويلا اذا لزم الأمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.