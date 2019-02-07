حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الدول من "المشاركة في مؤتمر وارسو الّذي دعت إليه الوليات المتحدة الأميركية في وقت لاحق هذا الشهر حول السلام والأمن في الشرق الأوسط".
وشدّدت في بيان، على أنّ "هذا المؤتمر مؤامرة أميركية تستهدف النيل من استقلالية قرارات المشاركين بالمؤتمر السيادية، حيال قضايا جوهرية تعتمد على مواقف مبدئية لهذه الدول، مثل الموقف من القضية الفلسطينية". وأكّدت أنّ "الموقف الفلسطيني واضح حيال مثل تلك المؤتمرات الهادفة إلى النيل من قضية شعبنا وتصفيتها، وهي لن تتعامل مع مخرجات مؤتمرات غير شرعية".
وركّزت الخارجية على أنّ "هذا المؤتمر أميركي بامتياز، والهدف منه دفع الدول المشاركة إلى تبنّي مواقف الإدارة الأميركية من القضايا المطروحة وتحديدا القضية الفلسطينية".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية فلسطين حذرت من المشاركة بمؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط: إنه مؤامرة أميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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