دعا وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى "محاسبة من وصفهم بمجرمي الحرب في سوريا إن كانوا ينتمون إلى الجماعات الإرهابية أو سلطات البلاد"، مؤكداً "موقف دولة قطر الثابت لحل الأزمة السورية وفقا لمقررات جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وشدد على "ضرورة محاسبة مجرمي الحرب عما تم ارتكابه من جرائم سواء من الجماعات الإرهابية أو ممن مارسوا إرهاب الدولة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية القطري: يجب محاسبة كل من مارس الإرهاب في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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