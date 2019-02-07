برهم صالح: العراق يسعى للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه

لفت الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ خلال لقائه رئيس ​مجلس النواب​ الاردني عاطف الطروانة إلى "اننا استعراضنا تطورات الاوضاع على الصعيدين العربي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، مشيراً إلى أن "الاتفاقات التي وقعت مؤخراً بين حكومتي البلدين وخطوات تنفذيها تعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه، بعدما تجاوز خطر ​الارهاب​ وانتصر بجدارة، بما يحقق الفوائد المرجوة منها وينعكس على المستوى الاقتصادي والتجاري فيهما".

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