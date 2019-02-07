السيسي يصدر قرارا جمهوريا لتعديل المساعدة الأميركية لمصر

أصدر الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر و​الولايات المتحدة الأميركية​.

ونشرت ​الجريدة الرسمية​ نص القرار على أن |تعدل اتفاقية المساعدة، بحذف عبارة 119 مليونا و72 ألفا و762 ​دولار​ا أميركيا ويحل محلها عبارة 124 مليونا 344 ألفا وثلاثة دولار أميركي".

كما تم حذف المـادة 3 بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة: "إجمالي المتوقع لمساهمة ​الوكالة الأميركية للتنمية الدولية​ سيكون إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف 124 مليونا و344 ألفا وثلاثة دولار أميركي".

وتم تعديل المادة 4 فقرة (أ) بحذف عبارة "30 أيلول 2019" ويحل محلها عبارة "30 أيلول 2021"، كما يحذف بالكامل الملحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله ملحق آخر.

يذكر أنه تم تعديل الاتفاقية لأكثر من مرة بين الجانبين، حيث أصدر السيسي قرارا جمهوريا العام الماضي حول تعديل الاتفاقية ذاتها.