مراسلون بلا حدود: إيران اعتقلت 860 صحافيا في الأعوام الثلاثين التي أعقبت الثورة

كشف الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" كريستوف ديلوار، أن "ملفاتا مسربة كشفتها منظمة مدافعة عن الصحافيين أن السلطات الإيرانية اعتقلت ما مجموعه 860 صحافيا في السنوات الثلاثين التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979"، موضحا أن "الملفات تحتوي على 1,7 مليون سجل تتعلق بإجراءات قضائية، ورغم أن اعترافات الأشخاص غير مذكورة، فإن الباحثين أمضوا أشهرا في جمع أسماء 860 صحافيا أو مواطنا صحافيا تم اعتقالهم أو سجنهم، والتأكد من تلك الأسماء وأربعة منهم على الأقل أعدموا".
ولفت الى أن "وجود هذا الملف وملايين البيانات فيه لا يظهر حجم أكاذيب النظام الإيراني لسنوات عندما كان يقول إن ليس في سجونه أي سجناء سياسيين أو صحافيين فحسب، بل أيضا المكائد القاسية التي لجأ اليها لأربعين عاما، في اضطهاد رجال ونساء بسبب آرائهم أو تقاريرهم"، مشيرا الى أن "المعلومات سيتم تقديمها للمفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة ميشال باشليه".
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