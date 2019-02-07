التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام بكفيا بسبب تسرب مازوت

طلبت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، من السائقين "توخّي الحذر وتخفيف السرعة على طريق عام ​بكفيا​ مفرق جلجامش، بسبب تسرّب مادة ​المازوت​"، موضحةً أنّه "تتمّ المعالجة من قبل البلدية المعنية، وحركة المرور طبيعية في المحلة".

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