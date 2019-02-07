محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية ، فيديو لزيارة طلبة أكاديمية الشرطة لمرضى بالمعهد القومي للأورام بمستشفى القصر العيني.
وقدم طلاب كلية الشرطة، هدايا رمزية للمرضى، إضافة إلى دعمهم معنويا، ما ساهم في إدخال الفرحة والبهجة في نفوس المرضى.
وأشاد القائمون على المستشفى بالدور الإنساني الذي يقوم به رجال الشرطة في حق المرضى.
وجاء ذلك لتفعيل الوزارة لدروها الإنساني بجانب دورها الأمني.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الهدايا و الأعلام".. طلبة أكاديمية الشرطة يزرون الأطفال بالمعهد القومي للأورام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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