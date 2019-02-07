بنك التعمير والإسكان يفتتح 4 فروع جديدة في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال بنك التعمير والإسكان في بيان اليوم الخميس، إنه افتتح 4 فروع جديدة له تزامنا مع بدء العام الجديد، في إطار سياسة البنك التوسعية، والانتشار والتواجد في كافة محافظات الجمهورية.

وقال حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إنه تم افتتاح 4 فروع جديدة في كل من المحلة الكبرى (الغربية)، والعباسية، والعبور (الشرقية) بجامعة العبور، بالإضافة إلى فرع الطاقة بمدينة نصر.

وأضاف غانم أن افتتاح هذه الفروع يأتي تفعيلا لسياسة واستراتيجية البنك التوسعية للوصول بكافة خدماته ومنتجاته إلى أكبر عدد ممكن من العملاء، تماشيا مع استراتيجية الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي للوصول بالخدمات المصرفية إلى كافة أفراد المجتمع، وجعل التعاملات المصرفية للأفراد جزءا من الروتين اليومي.

وذكر أن "فرع الطاقة " الجديد خلف النادي الأهلي يعتبر الفرع الثالث للبنك بمدينة نصر، مشيرا إلى أن "فرع الجامعة" داخل جامعة العبور يستهدف خدمة طلاب وأساتذة ورواد الجامعة، كما يعد "فرع العباسية " هو الفرع الأول للبنك بالمنطقة لخدمة أهالي منطقة العباسية والوايلي والمنطقة الصناعية بالعباسية.

وأوضح غانم أن فرع "المحلة الكبرى" هو أحدث فروع البنك ويعد الفرع الأول بالمدينة، حيث يقدم جميع الخدمات البنكية والإسكانية لأبناء المدينة، معلنا أن عدد فروع البنك وصل بذلك إلى 87 فرعا.