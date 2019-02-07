فرنسا تستدعي سفيرها لدى إيطاليا

استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا "للتشاور" بعد سلسلة "تصريحات مغالية" و"تهجم لا أساس له" و"غير مسبوق" من قبل مسؤولين إيطاليين، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية في بيان إن "التدخلات الأخيرة تشكل استفزازاً إضافياً وغير مقبول"، بعدما التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو محتجين من "السترات الصفراء" في فرنسا.

وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية> وقالت إن "الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من أجل أهداف انتخابية شيء آخر".

ووجه نائبا رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني، وهو من حزب الرابطة اليميني، ولويجي دي مايو من حركة (5-نجوم) الشعبوية المناهضة للمؤسسات انتقادات لاذعة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن مجموعة من القضايا.

وقال بيان وزارة الخارجية الفرنسية "كل هذه الأفعال تخلق وضعاً خطيراً وهو ما يثير تساؤلات بشأن نيات الحكومة الإيطالية تجاه فرنسا".

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