إشادة بمكرمة حاكم الشارقة لإنشاء معهد تدريب وتكنولوجيا نقابة الصحفيين بمصر

عبدالرحمن نقي

أشاد مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية، بالمكرمة السخية التي قدمها الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لإنشاء معهد التدريب والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين المصرية في القاهرة بمكرمة قدرها 50 مليون جنيه مصري.

وقال عبد الرحمن نقي، الأمين العام للجمعية، ان المكرمة تضمنت تشييد دوريين بمبنى النقابة، أحدهما لمعهد التدريب الصحفي والإعلامي هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط والأخر هو مطعم وكافيتريا النقابة بالدور الثامن، وتضمنت كافة التجهيزات والاعمال والانشاءات المعمارية من تشطيب كامل

للدوريين.وأضاف نقي، أن المعهد الذي يقدم تدريبا مهنيا رفيع المستوى يحصل المشارك فيه على شهادات معتمدة، ومن خلاله ستعمل النقابة على الاستثمار من أجل الحفاظ على قوة تشغيله وكي تنمي من الطاقات والقدرات البشرية في مجال الصحافة.وكان الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، افتتح معهد التدريب وتفقد محتوياته بحضور عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والدكتور أشرف صبحى وزيرالشباب والرياضة وسعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب وعدد من المسئولين والصحفيين والإعلاميين، والتي اشتملت على قاعات تدريب للصحفيين والإعلاميين جهزت بأحدث وسائل التكنولوجيا والتقنية الفنية الحديثة، واستوديو تلفزيوني ملحق به وحدات مونتاج خاصة وعلى أعلى مستوى، واستوديو إذاعي مجهز بأحدث الأجهزة المتطورة، فضلا عن استوديو للتصوير الفوتوغرافي روعي فيه توفير أعلى مستوى من الحرفية.كما يتضمن المعهد متحفا صحفيا ونادياً اجتماعيا للصحفيين بمساحات داخلية مغلقة وأخرى خارجية في الهواء الطلق ومكاتب إدارية ومرافق تنشيطية وخدمية.



