- 1/2
- 2/2
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، موافقته على جملة مقترحات قدمتها الحكومة تخص زيادة في أجور عمال الوظيفة العمومية.
صادقت الهيئة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بالإجماع، اليوم على قرارها بالموافقة على المقترحات التي تم التوصل إليها بين اتحاد الشغل والحكومة، وفقا لوكالة الأنباء التونسية "تاب".
وأكد الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، في جلسة التصويت على الاتفاق، أن الاتحاد وافق على مقترحات الحكومة بالزيادات، على أن تستكمل الجولة المقبلة من المفاوضات الاجتماعية في شهر يوليو المقبل.
وسيتم مساء اليوم في قصر الحكومة مراسم التوقيع على الاتفاق بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي.
وفي سياق آخر، أعلن الطبوبي عن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد، لوقف الحراك الاحتجاجي في قطاع التعليم ، بعد جهود وساطة، قام بها بين وزارة التربية ونقابة الأساتذة.
ومن شأن اتفاق اليوم أن يدفع الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إلغاء الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفذ في 17 يناير الماضي، إضرابا عاما شمل كافة القطاعات وشل البلاد، بعدما فشلت المفاوضات بين رئيس الحكومة والاتحاد النور بشأن زيادات في أجور العمال والموظفين والمتقاعدين وتحسين القدرة الشرائية للتونسيين.
وفي الفترة الأخيرة يمارس الاتحاد العام التونسي للشغل ضغوطا كبيرة على الحكومة، لأجل انتزاع مطالب عمالية ، ويرفض الاتحاد استمرار حكومة يوسف الشاهد، وكان قد طالب منذ جلسة الحوار الوطني في مايو الماضي، بتغيير الحكومة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد التونسي يوافق على مقترحات الحكومة بزيادة الأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.