متظاهرون يتوجهون نحو القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية

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خرج متظاهرون في موكب حاشد وسط العاصمة السودانية الخرطوم إثر دعوة أطلقها يوم الأربعاء "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة.
وحدد التجمع في بيان أصدره يوم أمس، أماكن تجمهر المتظاهرين الذي يطالب بتنحي الرئيس عمر البشير، كما ندد بحملة التنكيل التي تمارسها الأجهزة الأمنية بحق المعتقلين بسببمشاركتهم في المظاهرات .
وأوضح البيان أن المظاهرة ستنطلق من "القندول" في قلب السوق العربية بالخرطوم صوب القصر، كما دعا إلى التجمع قرب ملعب العاصمة للتوجه بعدها نحو القصر.
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ومنذ 19 ديسمبر 2018، تشهد البلاد احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل 31 شخصا وفق آخر إحصاء حكومي، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن عدد القتلى 40 شخصا، ويقدر ناشطون وأحزاب معارضة العدد بـ50 قتيلا.
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