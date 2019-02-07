كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ارتفاع عدد حالات الانتحار إلى 7% حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت دراسة حديثة مروعة إلى أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الانتحار زاد في جميع أنحاء العالم إلى أكثر من 800 ألف شخص.

وقال باحثون من جامعة واشنطن، إنّه في الفترة ما بين 1990 و 2016، زاد عدد المنتحرين نحو 7 في المئة من 765000 إلى 817،000 في 195 دولة وإقليم، وكانت معدلات الانتحار أعلى على مستوى العالم بالنسبة للرجال أكثر من النساء.

وقال الدكتور بول نستاد، الأستاذ المساعد في الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، لصحيفة ديلي ميل" البريطانية اليوم الخميس: "إن معدلات الانتحار تتراجع ولكننا لا نكسب الحرب على الانتحار".

كما أضاف أنّ محاولات الحد من الوفيات لم تنجح إلا في بعض مناطق العالم- مثل المملكة المتحدة وسريلانكا- ولكن ليس في دول مثل روسيا والولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأمم المتحدة إنها ترغب في خفض معدل وفيات الانتحار في جميع أنحاء العالم بنسبة 10 في المائة بين عامي 2012 و 2020.

وفيما يتعلق بالدراسة نظر الفريق في بيانات من دراسة العبء العالمي للأمراض لعام 2016 بين عامي 1990 و 2016، و بتقييم الإعاقة والوفيات في جميع أنحاء العالم من الأمراض والإصابات وعوامل الخطر.

ووجد الباحثون أنه خلال فترة الدراسة التي استمرت 27 عاما، ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الانتحار بنسبة 6.7 في المئة من حوالي 765000 إلى 817000.

ومع ذلك، انخفض معدل الوفيات العالمي بحوالي 33% من 16.6 حالة وفاة لكل 100،000 في عام 1990 إلى 11.2 وفاة لكل 100،000 في عام 2016.