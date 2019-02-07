كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تتوقع التوصل لحل مع بريطانيا بشأن "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه لا يزال ممكناً التوصل لحل مع بريطانيا من أجل إتمام خروج منظم لها من الاتحاد الأوروبي دون إعادة فتح اتفاقية الخروج التي تم التفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأضافت اليوم الخميس في براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، بعد إجراء مباحثات ثنائية هناك مع رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليغريني أن "هناك رغبة في فعل كل شيء ممكن من أجل تحقيق خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، مشددة على ضرورة أن ينتبه الاتحاد الأوروبي خلال ذلك لسلامة السوق الداخلية، مؤكدة أنه يتعين على الاتحاد أيضاً حماية جمهورية إيرلندا، العضو بالاتحاد.

يشار إلى أن خروج بريطانيا وتمويل الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة يندرجان على قائمة موضوعات الاجتماع الثنائي لميركل مع القيادة السلوفاكية، وكذلك على جدول أعمال اجتماعها مع رؤساء دول مجموعة "فيسغراد" وهي بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا في العاصمة السلوفاكية أيضاً.

ويأتي اجتماع ميركل مع قادة المجموعة بمناسبة الذكرى الـ 30 لسقوط سور برلين، ففي 9 نوفمبرعام 1989 انتهى الفصل بين الشرق والغرب من خلال سقوط السور، وأكدت المستشارة الألمانية بعد مباحثاتها مع بيليغريني أن التحول السياسي في دول مجموعة "فيسغراد" أسهم بشكل جوهري في إمكانية إتمام إعادة توحيد ألمانيا بشكل سلمي.