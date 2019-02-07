كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميركل تتوقع التوصل لحل مع بريطانيا بشأن "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشار إلى أن خروج بريطانيا وتمويل الاتحاد الأوروبي خلال الأعوام المقبلة يندرجان على قائمة موضوعات الاجتماع الثنائي لميركل مع القيادة السلوفاكية، وكذلك على جدول أعمال اجتماعها مع رؤساء دول مجموعة "فيسغراد" وهي بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا في العاصمة السلوفاكية أيضاً.
ويأتي اجتماع ميركل مع قادة المجموعة بمناسبة الذكرى الـ 30 لسقوط سور برلين، ففي 9 نوفمبرعام 1989 انتهى الفصل بين الشرق والغرب من خلال سقوط السور، وأكدت المستشارة الألمانية بعد مباحثاتها مع بيليغريني أن التحول السياسي في دول مجموعة "فيسغراد" أسهم بشكل جوهري في إمكانية إتمام إعادة توحيد ألمانيا بشكل سلمي.
ومن المحتمل أن يتم التطرق خلال اجتماع المستشارة مع رؤساء دول المجموعة إلى موضوع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2"، بعدما صدرت إشارات من فرنسا بعدم عزمها البقاء إلى جانب ألمانيا بعد ذلك في هذه المسألة، ويشار إلى أن دول مجموعة "فيسغراد" تعارض خط الأنابيب الألماني-الروسي عبر بحر البلطيق.
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