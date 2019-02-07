كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات لضباط صينيين بدون قميص تحت درجات حرارة -30 (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثبت مجموعة من ضباط الشرطة الصينيين قدراتهم الخارقة من خلال تدريبهم الشتوي الشاق في الثلج مع انخفاض درجات الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر في المدينة الواقعة أقصى شمال الصين.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية اليوم الخميس، قام نحو 20 ضابطا من قوات الشرطة المسلحة الشعبية في مدينة موخه بإقليم خيلونجيانج بكشف صدرهم أثناء مشاركتهم في زحف الجيش، لدى مشاركتهم فى تدريب قتالى في درجات الحرارة المنخفضة.

ويساعد التدريب على مقاومة البرد القارس، الضباط على زيادة تسامحهم والتعرف على الظروف البيئية للمكان الذي يتمركزون فيه، بحسب قائدهم.

وقال سون جيان قبطان الشرطة المسلحة في موخه، إنّ الهدف الرئيسي من التمرين في الثلج هو تدريب عقلية وضباط الشرطة."

وتُظهر اللقطات المصورة للضباط عراة الصدر الذين يتعاملون مع بعضهم البعض بأيديهم العارية أثناء التدريب على القتال ، وتحول جلدهم إلى اللون الأحمر في الجو المرير.

وتظهر مقاطع أخرى أن رجال الشرطة الشباب والنشطين يفركون الثلج على صدورهم العارية بينما يحاولون جاهدين الحفاظ على رباطة جأشهم.

وتعيش منطقة هيلونجيانج، التي تعتبر أبرد منطقة في الصين، عادة فصول الشتاء لمدة ثمانية أشهر، وأدنى درجة لها هو -52 درجة.

ويبدأ الشتاء في مدينة موخة في أكتوبر ويستمر حتى أواخر أبريل، ويظل متوسط ​​درجات الحرارة دون الصفر لمدة سبعة أشهر تقريبا من السنة.

ومنذ فترة طويلة تمارس هذه التدريبات المتطرفة من قبل جيش التحرير الشعبي، وفى مايو الماضى، أجرى فريقا من جنود جيش التحرير الشعبى الصينى تدريبات على الثلج على ارتفاع 4500 متر فى التبت.

وقام الجنود بغمر وجوههم في أحواض ثلج، وزحفوا على سطح الأرض الجليدية، حتى أخذوا دشاً ثلجياً.

وتشتهر مدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونجيانج، بمهرجانها السنوي الدولي للجليد، حيث تجتذب ملايين الزوار إلى المشهد الشبيه بالرواية كل عام.