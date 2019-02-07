باستثناء الـ “PPS”.. فرق الأغلبية ترفض استقبال الجناح الدعوي للـ “PJD” لمناقشة إصلاح التعليم

باستثناء المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، رفضت فرق الأغلبية الحكومية استقبال الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية (حركة التوحيد والإصلاح)، لمناقشة مذكرتها، المتعلقة بمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي يعرف نقاشه داخل البرلمان، جدلا واختلافا في وجهات النظر بين مكونات الأغلبية.

وعلم “اليوم 24″، أن الفرق البرلمانية لحزبي الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، وأيضا الفريق المشترك لـ”التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري”، توصلوا بطلبات من الحركة، قصد ترتيب موعد لاجتماع، بهدف تقديم الحركة لتصورها حول إصلاح التعليم، في ظل النقاش حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين.

ورفضت أغلب فرق الأغلبية الاستجابة لطلب حركة التوحيد والإصلاح، بينما كان ملفتا للانتباه استجابة فريقي المعارضة “الأصالة والمعاصرة”، و”الاستقلال”، كما التقت قيادات الحركة مع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية.

وعلم “اليوم 24” أن قيادة حركة التوحيد والإصلاح لم تتلق أي رد من الفرق البرلمانية المذكورة، يضيف المصدر: “بل وحتى حينما جددت الحركة التواصل مع تلك الفرق لم تتلق أي رد”.