“كان2019” يربك المسابقات الكروية المصرية..التأجيل يطال الكأس

تسببت استضافة مصر لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بارتباك على مستوى المسابقات المحلية للبلد، خصوصاً تلك التي كان مقرراً تزامنها مع المسابقة الأبرز في القارة السمراء “الكان”.

وأكدت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الخميس، نقلاً عن هاني أبو ريدة، رئيس الإتحاد المحلي للعبة، أن تأجيل مباريات الكأس إلى غاية ما بعد 19 يوليوز، موعد المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن الإتحاد المصري للعبة، يضع أولوية إسدال الستار على منافسات الدوري المحلي الممتاز في موعدها، خصوصا وأن التزامات الأندية المصرية من بينها الأهلي والزمالك بالمسابقات القارية، سيضطر إلى تراكم مؤجلات محلية.

يٌشار، إلى أن مصر تطمح لإنجاح “كان 2019″، بعد اختيارها بلدا مستضيفا بدلاً من الكاميرون، الأخيرة تم سحب التظاهرة منها لتأخر أشغال الملاعب والمنشات الرياضية الحيوية بها، وهاته المرة بمشاركة 24 منتخباً من بينهم المغرب الذي ضمن تأهله مبكراً، قبل إسدال الستار على الأسبوع الأخيرة من التصفيات.