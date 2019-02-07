استطلاع: الليكود يعزز قوته وساعر الأوفر حظا لخلافة نتنياهو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أظهر استطلاع للرأي أجراه الموقع الإلكتروني "واللا"، اليوم الخميس، أن الوزير الأسبق غدعون ساعر، الأوفر حظا لترأس حزب الليكود بعد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع، أن 33% من مصوتي الليكود يفضلون ساعر في رئاسة الليكود من بين أعضاء الكنيست الذين انتخبوا في المراكز الأولى في قائمة الحزب لانتخابات الكنيست، بينما أجاب 19% من مجمل المصوتين في البلاد أنهم يرون بساعر الأنسب لرئاسة الحزب بعد رحيل نتنياهو.

وأتى الاستطلاع الذي شمل 1009 من المستطلعين اليهود والعرب بعد 24 ساعة من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التمهيدية في حزب الليكود، واختيار قائمة الحزب لانتخابات الكنيست التي ستجرى في التاسع من نيسان/أبريل المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه "واللا" بالتعاون مع معهد "بانيل فوليطيكس" برئاسة مناحيم ليزر، أن القائمة الانتخابية لحزب الليكود تعزز مكانته كحزب في السلطة، حيث حصل على 34 مقعدا، علما أنه في الاستطلاع الذي أجري في الأسبوع الماضي توقفت مقاعده عند الـ29.

في المقابل، أشار الاستطلاع أنه على الرغم من تعزيز قوة حزب الليكود يلاحظ تراجع قوة حزب "يسرائيل بيتنو" برئاسة أفيغدور ليبرمان، وحزب "جيشر" برئاسة أورلي ليفي-أبو كسيس، حيث لن ينجح ليبرمان ولا أبو كسيس تخطي نسبة الحسم، علما أن الاستطلاعات السابقة منحت كل حزب 4 إلى 5 مقاعد، كما أن حزب "عوتسما يهوديت" برئاسة باروخ مارزل، لن يتجاوز نسبة الحسم، ما يعني تعزز الاتجاه بتراجع مقاعد معسكر اليمين لصالح معسكر المركز، وذلك رغم حفاظ الليكود على قوته، إذ أن استطلاع اليوم يشير لحصول معسكر اليمين على 62 مقعدا مقابل 66 مقعدا في الاستطلاعات السابقة.

أما بما يخص حزب "مناعة لإسرائيل" برئاسة رئيس أركان الجيش الأسبق، بيني غانتس، أظهر الاستطلاع أنه ما زال يحافظ على قوته وسيحصل على 22 مقعدا مقابل 19 مقعدا منحته الاستطلاعات من الأسبوع الماضي، ذات الوضع بما يتعلق بحزب "يش عتيد"، برئاسة يائير لابيد، الذي حصل على 13 مقعدا، فيما لوحظ تنقل للمقاعد بين أحزاب معسكر اليمين، بعد انتخاب الحاخام رافي بيرتس، رئيسا لحزب "البيت اليهودي"، الذي منحه الاستطلاع 6 مقاعد مقابل 4 مقاعد حصل عليها في الاستطلاعات السابقة، فيما حصل حزب "اليمين الجديد" برئاسة نفتالي بينيت، على 6 مقاعد، في الوقت الذي كانت تمنحه استطلاعات الرأي السابقة 7 مقاعد.

في الجانب الآخر من الخارطة السياسية، أظهرت نتائج الاستطلاع تواصل تراجع أحزاب اليسار الصهيوني، بحيث أن حزب العمل سيحصل على 5 مقاعد، فيما سيحصل حزب "ميرتس" أيضا على 5 مقاعد، في الوقت الذي أظهر الاستطلاع أن حزب "الحركة" برئاسة تسيبي ليفني لن تتجاوز نسبة الحسم.

ووفقا للاستطلاع، يحافظ حزب "كولانو" برئاسة موشيه كحلون، على قوته في استطلاعات الرأي بحصوله على 5 مقاعد، بينما أحزاب الحريديين ستحصل على 11 مقعدا، تتوزع على 7 مقاعد لحزب "يهدوت هتوراة"، فيما سيحصل حزب "شاس" على 4 مقاعد. بينما الأحزاب العربية ستحصل على 12 مقعدا تتوزع 6 مقاعد للقائمة المشتركة و 6 مقاعد للحركة العربية للتغيير.