انت الان تتابع تفاصيل خبر محادثات أوروبية جديدة لإخراج "بريكست" من الطريق المسدود والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 05:25 مساءً - أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان مشترك اليوم الخميس، أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان "محادثات جديدة" في محاولة لإخراج بريكست من الطريق المسدود.

وجاء في البيان الذي نُشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل: "رغم الصعوبات اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد حل ينال تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني ويحترم الشروط التي حددتها الدول الأعضاء الـ27".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن المسؤولين سيلتقيان مجدداً بحلول نهاية الشهر.

وقال مارغاريتيس شيناس، الناطق باسم يونكر: إنّ الأخير "شدد على أنّ دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين لن تعيد فتح اتفاق الانسحاب الذي يمثل (صيغة) متوازنة بدقة".

وأضاف شيناس، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أنّ ماي "طرحت العديد من الخيارات" للتعامل مع النقاط الرئيسية العالقة في مفاوضات بريكست، ومنها الإجراءات الاحترازية لتجنب إجراء عمليات تفتيش على الحدود الأيرلندية.

وقال شيناس واصفاً اللقاء الذي دام نحو تسعين دقيقة بين يونكر وماي بأنّه "قوي، لكنه بناء"، إنّ الاتحاد الأوروبي وبريطانيا "قدما تنازلات مهمة للتوصل لاتفاق".

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس المقبل. وصوّت مشرعون، يوم 29 يناير الماضي، لمطالبة ماي بالسعي لتغيير اتفاق الانسحاب من التكتل.

يشار إلى أن اتفاقية الانسحاب التي أعدتها ماي رفضتها الأغلبية الساحقة من البرلمان، خلال عملية تصويت بمجلس النواب، في 15 يناير الماضي.