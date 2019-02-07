انت الان تتابع كندا تعتزم استقبال 600 من ضحايا العبودية الليبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الهجرة الكندي أحمد حسين
أعلن وزير الهجرة الفيدرالي الكندي أحمد حسين، عزم بلاده استقبال 600 شخص من طالبي اللجوء في ليبيا خلال العامين القادمين، قائلا إنه خلال عام 2017 كانت كندا واحدة من البلدان القليلة التي التزمت بالعمل مع المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل استقبال اللاجئين الليبيين الفارين من العبودية وقامت بتقديم المسكن جديد لهم، وتم استقبال حتى الآن أكثر من 150 منهم، وخلال عامين، سيكون هناك أكثر من 600 آخرين في كندا، جاء ذلك في بيان أوردته قناة (فرانس 24)، اليوم الخميس.
وأشار حسين إلى أن كندا تعمل أيضا لاستقبال 100 لاجئ من النيجر تم إنقاذهم من مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وكثير منهم كانوا ضحايا للاتجار بالبشر، وبعضهم بدأ بالوصول إلى كندا، مضيفا: "الكنديون دائما يرحبون بالقادمين الجدد، وساعد هذا على حماية الفارين من الاضطهاد والرعب والحرب".وكشف وزير الهجرة، في تقريره
وأشار حسين إلى أن كندا تعمل أيضا لاستقبال 100 لاجئ من النيجر تم إنقاذهم من مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وكثير منهم كانوا ضحايا للاتجار بالبشر، وبعضهم بدأ بالوصول إلى كندا، مضيفا: "الكنديون دائما يرحبون بالقادمين الجدد، وساعد هذا على حماية الفارين من الاضطهاد والرعب والحرب".
وكشف وزير الهجرة، في تقريره السنوي لبرلمان البلاد عن خطط لاستقبال أكثر من مليون مهاجر جديد بين عامي 2019 و2021، وسيتم استقبال نحو 370 ألف مهاجر في عام 2021 فقط، لتكون السنة الأكثر استقبالا لطلبات الهجرة، أي أكثر بـ84 ألف مهاجر عن سنة 2017، حيث استقبلت البلاد 286 ألف مهاجر حصلوا على إقامات دائمة فيها. (التفاصيل)
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