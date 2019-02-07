الان تتابع المرصد السوري: قوات النظام تقصف مواقع تقع ضمن مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
واصلت قوات نظام الأسد، خرقها مواقع تقع ضمن مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له، أن قوات النظام استهدفت بلدة التح الواقعة في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب، مما أسفر عن إصابة عدة مواطنين بجراح، بالتزامن مع قيام القوات بقصف مناطق في محيط بلدة اللطامنة وقرية الصخر بريف حماة الشمالي.
وأشار بيان المرصد إلى أنه رصد عمليات خرق جديدة طالت مناطق سريان الهدنة حيث استهدفت قوات النظام صباح اليوم مناطق في قريتي الجيسات والصخر ومنطقتي كفرزيتا واللطامنة، بريف حماة الشمالي، كما تم استهداف مناطق في محيط بلدة سكيك في ريف إدلب الجنوبي نجم عنه أضرار مادية.
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