الان تتابع الخارجية الروسية تطالب تركيا الوفاء بتعهداتها لمواجهة المتطرفين في إدلب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365- متابعات دعت وزارة الخارجية الروسية، تركيا لاتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة المسلحين في إدلب، وفقا لتعهداتها السابقة. وقالت في بيان لها، اليوم الخميس، إن الإرهابيين في إدلب يستعدون لهجوم للسيطرة على منطقة خفض التصعيد.

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