شكرا لقرائتكم سلامة: منافسات إقليمية تؤثر على ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة إنه ماض في مساعي التهدئة بين الأطراف في ليبيا.

وأضاف، في مقابلة مع قناة "العربية" تبث هذا المساء في برنامج بانوراما، إنه يقاوم محاولات جره للنزاع ويحافظ على الحياد.

وأكد المبعوث الأممي أن منافسات إقليمية تؤثر على ليبيا، وليس فقط المشكلة الفرنسية الإيطالية.

وقبل أيام، كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن لقاءات ستجمعه قريباً مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ثم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، والمستشار عقيلة صالح.

وأعرب سلامة عن تفاؤله بحلحلة الأمور على المسار السياسي في البلاد خلال العام الحالي حال اتفاق الأطراف الفاعلة.