شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تغادر البرلمان بعد اجتماعها 3 ساعات مع لجنة الشئون الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجلس النواب منذ قليل، وذلك بعد عقد اجتماع مغلق مع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، للاستماع إلى بيانها حول ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات القناة.

استمر لقاء وزيرة الصحة مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب نحو 3 ساعات متواصلة، وقال النائب سامى المشد، أمين سر اللجنة، إن الوزيرة لديها لقاء مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد قليل.