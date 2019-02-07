شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تغادر البرلمان بعد اجتماعها 3 ساعات مع لجنة الشئون الصحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجلس النواب منذ قليل، وذلك بعد عقد اجتماع مغلق مع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، للاستماع إلى بيانها حول ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية للارتقاء بالمنظومة الصحية، وما تم بشأن تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات القناة.
استمر لقاء وزيرة الصحة مع رئيس وأعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب نحو 3 ساعات متواصلة، وقال النائب سامى المشد، أمين سر اللجنة، إن الوزيرة لديها لقاء مع وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بعد قليل.
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الصحة تغادر البرلمان بعد اجتماعها 3 ساعات مع لجنة الشئون الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.