كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكونجري الهندي" يعد بإلغاء قانون يعاقب الرجال المسلمين على الطلاق الفوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال حزب المؤتمر المعارض الرئيسي في الهند "الكونجرس" الهندي"، اليوم الخميس، إنه سيلغي مرسومًا، أصدرته حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الذي يفرض عقوبات بالسجن على رجال مسلمين يسعون للحصول على طلاق فوري، وذلك في حالة فوز الحزب في الانتخابات المقررة في مايو.
وأصدر حزب "مودي" بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي، في يناير، أمرًا تنفيذيًا يعتبر هذه الممارسة - التي تسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالقول "طلاق" أو "الطلاق" بالعربية ثلاث مرات - جريمة يعاقب عليها القانون، وعقوبتها ثلاث سنوات في السجن.
وقد صدر الأمر، بعد مشروع قانون سعى إلى جعل هذه الممارسة جريمة غير قابلة للتنفيذ، حيث واجهت مقاومة من الكونجرس وبعض الأحزاب الأخرى في مجلس الشيوخ، على الرغم من موافقة مجلس النواب في أواخر العام الماضي.
وكان قد قال رئيس الوزراء، إن الإجراء ضروري لتمكين النساء، لكن الكونجرس قال، إنه يعاقب الرجال المسلمين بشكل غير عادل.
ووفق "رويترز"، قالت سوشميتا ديف، رئيسة جناح النساء في الكونجرس الهندي، في خطاب لها: "إننا نعارض ذلك، لأنه سلاح آخر ابتكره السيد ناريندرا مودي لسجن رجال مسلمين أو سحبهم إلى مراكز الشرطة".
وأضافت: "أعدكم بأن حكومة الكونجرس ستصل إلى السلطة في عام 2019 وسنقوم بإلغاء هذا القانون الثلاثي".
وكانت ديف يتحدث في اجتماع للأقليات في الحزب، حيث قال رئيس المؤتمر راهول غاندي، لهتافات مدوية أنه "بغض النظر عن لغتك أو دينك أو طبقيتك، فإن حزب المؤتمر سيحميك دائمًا".
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