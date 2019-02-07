كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة الوزراء البريطانية تعلن جولة محادثات جديدة حول "بريكست" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في بيان مشترك الخميس، مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان "محادثات جديدة" في محاولة لإخراج "بريكست" من الطريق المسدود.

وجاء في البيان الذي نشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل: "رغم الصعوبات، اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا من الممكن ايجاد حل ينال "تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني و"يحترم" الشروط التي حددتها الدول الأعضاء الـ27".

وأضاف المصدر نفسه أن المسؤولين "سيلتقيان مجدداً" بحلول نهاية الشهر.