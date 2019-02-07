عمال النظافة في الرباط ينتفضون: “حنا زبالة محكورين لا صحة لا فلوس وسنستمر في النضال” – فيديو

خرج العشرات من عمال النظافة في العاصمة الرباط، صباح اليوم الخميس، للاحتجاج أمام مقر ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، مطالبين بتدخل المسؤولين لإنصاف العمال، وتحسين ظروف اشتغالهم، التي يصفونها بالكارثية.

وفي تصريح لـ”اليوم 24″، قال هشام أيت عيسى، الكاتب العام لنقابة عمال النظافة في الرباط، إن المحتجين، اليوم، يطالبون بتوحيد المنح بين العمال، ورفع التمييز في الأجر، بالإضافة إلى تحسين ظروف اشتغال العمال، بتوفير الحد الأدنى من اللباس المناسب للعمل في ميدان النظافة، وتوفير مستودعات ملابس، وكذا بطاقة العامل، وهي مطالب سبق للشركة أن التزمت بتنفيذها، غير أنها لم تر النور، حسب المتحدث ذاته.

ووجه أيت عيسى، نداءً إلى السلطات من أجل إلزام شركات النظافة لفتح حوار مع العمال، وتطبيع قانون الشغل بكل ما يخوله للعمال من حقوق، في مجال رفع التمييز، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة للعامل.

من جانب آخر، أدلى عمال نظافة بشهادات مؤثرة عن واقع عملهم، وعبروا عن معاناتهم اليومية، وما يتعرضون له في كثير من الأحيان على يد المواطنين، ولحفظ “الزبال”، الذي يلاحقهم، مؤكدين أن أغلبهم، لا يتوفرون على أدوات الاشتغال، ويتعرضون للأمراض الجسدية والنفسية، التي تتفاقم بسبب قصر ذات اليد “راحنا خدامين فالزبل ماشي في الذهب”، ملوحين بتجدد احتجاجاتهم إلى حين انفتاح آفاق الحوار.