القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الإثنين، 11/ 02/ 2019 الزمان: 11:00 المكان: مسرح الحرية، جنين يستضيف مسرح الحرية عرضًا لمسرحية القنديل الصغير، لغسان كنفاني، من إخراج أحمد طوباسي، وأداء حنّة الحاج حسن، رنين عودة، شهد سمارة، خليل البطران، معتصم أبو حسن، أيمن حسنين، وأحمد طوباسي. طاقم المسرحية

تصميم وتنفيذ الديكور: احمد مطاحن

تصميم وتنفيذ الإضاءة: عدنان نغنغية

الصوت: سامي السعدي

أزياء: دولت شعبان

تصوير ودعاية: محمد معاوية

منتج: مصطفى شتا -انتاج مسرح الحرية ٢٠١٩

لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.

كانت هذه تفاصيل خبر مسرحية القنديل الصغير لغسان كنفاني | جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.