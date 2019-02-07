القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظمت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بعد ظهر اليوم، الخميس، مؤتمرا صحافيا بمشاركة المرشح الأول في قائمتها، أيمن عودة، المرشحة الثانية عايدة توما- سليمان، المرشح الثالث د. عوفر كسيف والمرشح للمقعد الرابع د. يوسف جبارين، وسكرتير الجبهة، منصور دهامشة، تمحور حول انتخابات للكنيست الـ21 وما آلت إليه المفاوضات مع سائر المركبات في القائمة المشتركة. تفاصيل أوفى بعد قليل...

كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر الجبهة: خيارنا الحفاظ على المشتركة ولا نغلق الأبواب أمام تحالفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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