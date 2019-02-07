شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. خسائر بالمليارات لصفقات السلاح والان نبدء بالتفاصيل

قال محللون في مجال صناعة الدفاع اليوم الخميس إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يسرع من تراجعها لتصبح "لاعبا صغيرا" في سوق الدفاع الدولي على مدار الخمسة أعوام المقبلة.

وقال مركز أي اتش اس ماركيت في تقريره السنوي بشأن تجارة الأسلحة الدفاعية في العالم إن لندن" سوف تصبح لاعبا صغيرا في سوق تصدير الأسلحة الدفاعية في العالم ابتداء من 2024 في ظل الإخفاق في التخطيط والاستثمار في قطاع صناعة الدفاع المحلي".

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الدفاعية لبريطانيا انخفضت من 3ر4 مليار دولار عام 2017 إلى 4ر3 مليار دولار العام الماضي، مما يعكس تزايد الاعتماد على واردات الأسلحة.

وكتب بين موريس واضع التقرير" مع ابتعاد المملكة المتحدة عن قاعدتها المحلية للصناعات الدفاعية، سوف تصبح سوقا أكثر أهمية للمصدرين".

وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استمرت في كونها أكبر مصدر للصناعات الدفاعية العام الماضي، بواقع 8ر32 مليار دولار. وجاءت بعدها كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.