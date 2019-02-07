شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تستدعي سفيرها .. هجمات إيطاليا تشبه الحرب العالمية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ظلت فرنسا لعدة أشهر هدفا لهجمات متكررة لا أساس لها وبيانات مشينة".
وأضافت أن هجمات إيطاليا لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية وقالت إن "الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من أجل أهداف انتخابية شيء آخر".
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