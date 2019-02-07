رئيس المفوضية الأفريقية: القارة تمر بمرحلة حاسمة من التكامل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، إن جواز السفر الأفريقي الموحد وحرية سوق الطيران، خطوتان على طريق الوحدة بالقارة التي تمر بمرحلة حاسمة في عملية التكامل.

وأضاف، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في دورته العادية الـ34، أن اعتماد شعار القمة لهذا العام "اللاجئون والعائدون والمشردون داخليا نحو حلول دائمة للتشرد القسري في أفريقيا"، يعكس الإرادة القوية من دول القارة لإيجاد حلول لمسألة التشرد القسري.





وتابع أنه ينبغي على الاتحاد أن يتدخل بشأن النزاعات والصراعات التي تسبب النزوح، وتخليص القارة منها بحلول 2021، مشيدا بجهود رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في إنهاء النزاع مع إريتريا، وكذلك اتفاق الخرطوم بين فرقاء جمهورية أفريقيا الوسط، وقال إن هذه الجهود تصب في تعزيز السلم والأمن.

ودعا فكي، إلى تنفيذ اتفاق الخرطوم لفتح صحفة جديدة في أفريقيا الوسطى، كما دعا فرقاء جنوب السودان إلى العمل من أجل تطلعات شعوبهم، موكدا استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم إنهاء الخلافات والنزاعات في دول القارة.





وشدد فكي، على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة من أجل التغلب على التحديات التي تواجه القارة، وحث الدول الأفريقية على ضرورة حشد الدعم المالي من أجل دعم مختلف أنشطة الاتحاد وتنفيذ جميع المقررات والأجندة المدرجة على طاولة القمة.

وانطلقت الخميس، اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، في دورته العادية الـ34، تمهيدا للقمة الأفريقية الـ32 التي تعقد يومي الأحد والإثنين القادمين، والتي يتسلم خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد.





ويتناول وزراء خارجية الدول الأفريقية، خلال اجتماعاتهم، التي تستمر لمدة يومين، بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عددا من الملفات السياسية ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة الأفريقية، وفي مقدمتها الوضع في ليبيا والصومال والكونغو الديمقراطية.

ومن المقرر أن تختتم اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة، باعتماد عدد من "المقررات والتوصيات" التي سيتم رفعها إلى قمة الرؤساء يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وتتسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لعام 2019، من بول كاجامي رئيس رواند، في 10 فبراير/شباط، خلال أعمال القمة الأفريقية المقبلة بمقر الاتحاد في أديس أبابا.