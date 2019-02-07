فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا "بعد تهجم غير مسبوق"

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استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا "للتشاور" بعد سلسلة "تصريحات مغالية" و"تهجم لا أساس له" و"غير مسبوق" من قبل مسؤولين إيطاليين، على ما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية في بيان إن "التدخلات الأخيرة تشكل استفزازا إضافيا وغير مقبول"، بعدما التقى نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو محتجين من "السترات الصفراء" في فرنسا.
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