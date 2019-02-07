توتر غير مسبوق في العلاقة بين باريس وروما

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، استدعاء سفير باريس لدى روما، نتيجة ما قالت إنه "تهجم غير مسبوق" من جانب الحكومة الإيطالية.

وشهدت العلاقات بين إيطاليا وفرنسا توترا غير مسبوق في الأسابيع الأخيرة، بعد تبادل الدولتين حربا كلامية في عدد من القضايا، أبرزها الملف الليبي وتدفق المهاجرين.

وبدأ الخلاف حين اتهم لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، باريس بترسيخ الفقر في أفريقيا والتسبب في تدفق المهاجرين بأعداد كبيرة إلى أوروبا..

واكد ماتيو سالفيني، وهو نائب آخر لرئيس الوزراء الإيطالي، ما جاء على لسان دي مايو، قائلا "فرنسا تنتزع الثروات من أفريقيا بدلا من مساعدة الدول على تطوير اقتصادها