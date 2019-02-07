انخفاض التغذية الكهربائية في بيروت من الجمعة إلى الإثنين بسبب عزل محول الحرش

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان، عن عزل المحول رقم- 1 220/20-11 ك.ف. في محطة الحرج الرئيسية ابتداء من عصر يوم الجمعة الواقع فيه 8/2/2019 ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع فيه 11/2/2019، وذلك من أجل إجراء صيانة ضرورية وتكرير زيت لهذا المحول.

بناء عليه، سوف تنخفض التغذية ب​التيار الكهربائي​ خلال فترة العزل المذكورة أعلاه في المناطق التي تتغذى من محطة الحرج الرئيسية 220 ك.ف. بما فيها قسم من ​بيروت​ الإدارية.