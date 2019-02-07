النشرة: صندوق الزكاة وزع 200 حصة غذائية على العائلات المستحقة في شبعا

أفاد مراسل "النشرة" في ​حاصبيا​، بأنّ "صندوق الزكاة التابع ل​دار الفتوى​، وبتفويض من مفتي ​مرجعيون​ حاصبيا القاضي الشيخ ​حسن دلي​، وزّع 200 حصة غذائية على العائلات المستحقّة في ​بلدة شبعا​ قضاء حاصبيا".

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