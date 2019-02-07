الدفاع المدني: سحب المياه من داخل مستودع في بعلبك وتسهيل المرور بمناطق عدة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ عملوا على سحب مياه السيول من داخل مستودع يحتوي على مفروشات مكتبية ومولد للطاقة الكهربائية في ​حوش النبي​ - ​بعلبك​".

وبيّنت أنّ "توازيًا، عمل العناصر بالتعاون مع ​جرافة​ تابعة ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​، على فتح قنوات المياه وتسهيل حركة المرور في كلّ من حوش النبي وحوش العرب و​حوش الرافقة​ - بعلبك، جراء فيضان نهر سباط، وذلك لتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.