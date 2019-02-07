باقري: تهديدات الاستكبار لن ترهب إيران التي عبأت طاقاتها لمواجهة الإرهاب

أكّد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، أنّ "تهديدات الاستكبار لن ترهب إيران للمساومة حول قدراتها الدفاعية والصاورخية".
ولفت خلال استقباله عددًا من السفراء والملحقين العسكريين المعتمدين لدى إيران، إلى أنّ "في الوقت الّذي واجهت منطقة غرب آسيا سلسلة من الأزمات العسكرية والأمنية والإرهابية، وفي الوقت الّذي يواصل فيه الكيان الصهيوني اعتداءاته العسكرية ضدّ الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل وضدّ الدول الجارة مثل لبنان وسوريا، وفي حين يواجه اليمن حربًا مفروضة ومدمّرة ويعيش الشعب اليمني في أسوأ الظروف الاقتصادية والإمنية والصحية، فإنّ إيران عبأت طاقاتها وإمكانيّاتها لمواجهة الإرهاب في ساحات القتال والتصدّي لجرائم تنظيم "داعش" الّتي تفوق التصوّر".
وأوضح باقري أنّ "إيران تمكّنت إلى جانب القوات المسلحة العراقية والسورية من قصم ظهر "داعش" ومنع تقدّمه إلى الدول الأخرى وحتّى أوروبا".
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