نتانياهو: إذا لم نحقق الهدوء فسوف نوجه ضربات شديدة للمنظمات في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ خلال زيارته لغلاف غزة، أنه "إذا لم نحقق الهدوء، فسوف نوجه ضربات شديدة للمنظمات في غزة، لن نتردد في الدخول في حملة واسعة في غزة حتى خلال ​الانتخابات​".

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