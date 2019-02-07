عضو "تعليم النواب": دستور 2014 مكتوب بـ"حسن نية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن "التعديلات الدستورية خطوة مهمة للغاية"، موضحًا أن "دستور 2014 كان طَموحًا، ويعكس حسن نية واضعيه".

وأضاف "بركات" أن "مدة الرئاسة في الدستور أقل من مدة المجلس النيابي، وأقل من مدة تنفيذ خطة خمسية واحدة"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من واضعي الدستور كانوا من النشطاء السياسيين، وليسوا خبراء دستوريين، ما أثر في بعض مواده التي نسعى إلى تعديلها في حالة موافقة نواب الشعب".

وأوضح النائب أن "الدولة المصرية ليست الوحيدة التي تسعى إلى تعديل الدستور، فالدستور الفرنسى جرى تعديله بعد عام وثمانية أشهر من إقراره، وتكرر التعديل 24 مرة"، مشيرًا إلى أن "المادة 226 تنص على إمكانية تعديل الدستور".

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