إحالة أوراق متهمين بقتل 2 من جيرانهما انتقامًا للشرف في الشرقية للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، إحالة أوراق حلاق وصديقه إلى مفتي الديار المصرية؛ على خلفية اتهامهما بذبح شابين من جيرانهم انتقامًا للشرف، وحددت المحكمة جلسة 5 مارس المُقبل للنطق بالحكم.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى بلاغًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية "المنير" التابعة لدائرة مركز مشتول السوق، بالعثور على جثتي "محمد.ر" 19 سنة، وصديقه "محمد.ن" 19 سنة، مُقيمان بذات القرية، مصابين بعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد.

تبين أن وراء الواقعة "محمد.ر" 18 سنة، حلاق، وصديقه "محمد.ن" 17 سنة، مُقيمان بذات القرية، بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه الأول وشقيقة المتهم الثاني، إلا أنه تصادف وجود القتيل برفقة صديقه، حيث قُتلا الاثنين على يد الجناة، فيما جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما محبوسان إلى محكمة جنايات الزقازيق التي قضت بحكمها المتقدم.