كلينتون: انسحاب ترامب من معاهدة الصواريخ هدية لبوتين

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انتقدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، قرار واشنطن الانسحاب من معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، واصفة القرار بأنه «هدية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، إذ قالت كلينتون في تصريح لها اليوم الخميس، في أثناء مشاركتها في فعالية بجامعة «جورج تاون»: «أعتقد أن ذلك هدية لبوتين»، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان إيجاد طرق أخرى دبلوماسية، موضحة أن الخروج من أي معاهدة مع روسيا دون محادثات «يزيد من عدم القدرة على التنبؤ» بما يمكن أن يحدث في المنطقة.
وتأتي انتقادات كلينتون بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي انسحاب بلاده من معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سنة 1987. وردا على هذه الخطوة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق موسكو التزامها بمعاهدة تدمير الصواريخ متوسطة
وتأتي انتقادات كلينتون بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأسبوع الماضي انسحاب بلاده من معاهدة تدمير الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي سنة 1987.
وردا على هذه الخطوة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق موسكو التزامها بمعاهدة تدمير الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى ردا على انسحاب واشنطن منها، مؤكدا أن روسيا ستباشر في تطوير صاروخ فرط صوتي أرضي متوسط المدى.
وقال بوتين إن روسيا ستبدأ العمل على إنشاء صواريخ جديدة، بما في ذلك أنواع تفوق سرعة الصوت، وطلب من الوزراء عدم بدء محادثات نزع السلاح مع واشنطن، متهمين الولايات المتحدة بالبطء في الرد على مثل هذه التحركات.(التفاصيل)
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